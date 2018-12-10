﻿反應冷淡不如預期 終身年金近三成長者「縮沙」

按揭證券公司旗下香港年金公司所推專攻長者的終身年金計劃大致已於十一月底完成認購手續，年金公司亦快將公佈年金最終的認購結果。據本報向部份銀行初步了解，終身年金計劃的抽飛比例較預期高，遠超一成，介乎大約兩至三成。換言之，年金計劃最後的實際認購總額或與早前公佈約四十九億元的登記認購意向數字，會有明顯落差。



年金公司推出的終身年金計劃以先登記後認購方式向年滿六十五歲長者發售，參與登記認購年金的長者會獲安排於指定時間到銀行辦理投保手續，但據了解臨門「縮沙」認購的長者眾多，整體抽飛比例應至少一成以上，甚至可能更高比例。



本報查詢部份銀行之中，便有些回覆指其年金銷售抽飛比例高達大約三成，也有些達約兩成。有銀行人士透露，一些大行的抽飛比例亦介乎兩至三成。



年金公司發言人回覆本報查詢時表示，該公司會待整個首批銷售程序完成，並整理好相關資料後公佈投保結果。



銀行業：兩成抽飛已算少



對於長者認購年金臨時抽飛，一名銀行高層認為，一來受利率趨升所影響，二來部份客戶恐認購年金後，其資金會被鎖死。他更坦言年尾銀行要追數，加上銷售年金屬公益活動，銀行沒投放太多精力銷售年金，故若然「兩成抽飛已算少」。



利率持續上升減吸引力



另一名銀行主管也稱，市場普遍預期利率再升固然影響年金的最終認購反應，但坦白說銷售該產品對銀行來說是「白做」，佣金只得百分之零點五，尤其近數月銀行的經營環境一般，銀行都以追數為主，自然不太積極銷售年金，這亦是拖累銷情主因之一。然而，他指，以現時市況，加上預期明年市況較艱難，終身年金有四厘的內部回報率，屬實合理回報，故認為應加強長者對年金的投資教育。



有中小型銀行主管直指，該行的終身年金銷情並非太理想，因該產品只是給予長者多一個理財選擇，而非唯一選擇；如投保額太小，如十萬、廿萬，認購年金的作用不大，如投保一百萬，坊間則有其他選擇；利率持續上升也令年金的吸引力減退。不過，他指年金抽飛情況可以理解，因屬新產品，正如安老按揭（又稱逆按揭）當初面世一樣，市民需時認識和接受。



立法會保險界議員陳健波解構年金抽飛原因包括︰利率向上，銀行定期存款息率變得吸引，不一定要認購年金；市民顧慮中途退保要打折，無法取回全數本金，以及市民關注年金未能對抗通脹，故建議長者可分批購買年金，不用一次過認購一百萬元年金。



終身年金計劃的發行上限為一百億元，但接獲登記認購意向涉及總額僅四十九點四億元。