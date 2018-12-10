﻿「非同權股」納港股通 明年中起可三地買賣

港交所（388）、深圳交易所及上海交易所昨日同時公佈，為進一步優化互聯互通機制，推動內地與香港資本市場協同發展，滬深港交易所已就不同投票權架構公司，納入港股通股票具體方案，達成共識。下一步，三所將抓緊制訂相關規則，在完成必要程序後向市場公佈，預計規則將於2019年年中生效實施。
港交所回覆本報查詢時指，為了讓內地投資者有足夠時間了解和熟悉「同股不同權」公司，合資格的「同股不同權」公司須經過穩定交易期，滿足特定納入要求後，才會被納入為港股通合資格證券。
張華峰：助股民「趁低吸納」
立法會金融服務界議員張華峰回覆本報查詢指，由於大部份「同股不同權」的企業均是來自內地，但自今年四月引入「同股不同權」新上市規則以來，兩隻已上市的非同權股份小米和美團， 一直被拒諸於港股通之外，令很多內地散戶無福消受，中國新興企業在資本市場上發展的利潤。張形容，此做法是「安排上的遺憾」，因此歡迎現時三地達成納入該類股份的共識。
德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興向本報表示，「同股不同權」股份將可被納入港股通，對於尋求上市的企業來說，定必是一亮點，但至於會否因此而吸引更多非同權企業來港上市，他認為市值門檻是更大考慮。他解釋指，「同股不同權」要求最少100億元市值，由於近年市況過於波動，影響企業估值造價，對於未能達到此門檻的企業，會考慮改以循傳統上市要求上市，即主板市值最高要求40億元。