﻿油價跌三成未見調整 航班燃料費減慢捱轟

民航處於9月21日公佈，准許航空公司重新徵收燃油附加費，當時布蘭特期油在兩周後最高見每桶86.74美元，創近四年新高，但其後油價下瀉，上周五收報61.67美元，較高位低近三成。重新徵收燃油附加費的決定是在11月初實施。
機制欠透明難捉摸
民間議政團體「107動力」召集人何民傑批評，當局做錯決定，由宣佈新規定至今油價一直下行，給予市民的觀感十分差，反映收費不合理，而且交由航空公司自行定價會「冇王管」，失去透明度。
他續稱，燃油附加費開徵原意是因應國際油價高企、香港經濟低迷，故推出一項補助措施，但現時經濟環境已不同，當局准許重新收取是一個倒退，建議再次取消，「政府在基建方面已經幫了機場發展，不需要再介入票價制定。」
本身是民航機師的公民黨議員譚文豪指出，一直以來民航處會詳細列出貨運燃油附加費的公式，客運數據卻一直成謎，令乘客收費不清楚，因此今次新規定，亦難以客觀判斷，到底有沒有變相加票價。
不過，譚文豪認為，重徵燃油附加費未必令整體票價明顯上升，反而會減少一個加價誘因，因為航空公司現時定價更有彈性，降低對沖風險，「之前好被動，不知獲批幾多附加費，如果不准收就要「硬食」燃油成本，所以票價就會保守定高少少。」他說，現時業界競爭激烈，不太可能合謀抬高費用，又稱相關措施利多於弊，最重要是公眾清楚整體票價，容易與其他航空公司比較。而民航處現時責任，就是監察航空公司有沒有濫收。