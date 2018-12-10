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﻿皇岦教育簽MoU拓港進修市場

2018-12-10 列印
　　在馬來西亞經營國際學校的皇岦教育（8105）就可能收購一所香港私立教育機構簽署了諒解備忘錄（MoU），有機會將業務擴展至香港持續進修市場。該公司執行董事蔡冰勇接受訪問時表示，教育行業在中國受高度監管，且政策多變，因此香港就成為了公司海外發展計劃的好選擇；簽署MoU後，至少需時兩至三個月對目標公司就財務等方面進行查核，現時未能確定目標收購作價及支付方法。

　　蔡冰勇指出，公司已經認識到，馬來西亞的教育市場有限，因此內地一直都在公司海外發展計劃的考慮之列，惟內地政府對外資進入教育行業的政策仍不明朗，公司會謹慎對待，暫時不會輕易進入內地市場，以免影響公司發展。
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