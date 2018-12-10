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﻿光麗擴產醫療電子零件

2018-12-10 列印
　　光麗科技（6036）主業為代理數位存儲產品及電子元件，另設工程團隊為客戶提供增值服務，該公司執行董事盧元堅表示，雲端及人工智能等應用增加，在智能化及信息化下，市場對電子零件的需求上升，未來提高增長的策略包括擴闊產品線，尤其是毛利率較高的醫療用電子零件。

　　集團的收入由2011年約3.7億元，增至去年的28.4億元，而今年上半年收入為20.9億元，已達去年全年的七成三。今年上半年收入中，記憶體產品、數據與雲端產品及通用元件佔總收入比例分別為63.54%、25.01%及11.45%，整體毛利率4.6%。目前集團約有300個客戶，首五大客戶貢獻總收入約四成，主要為手機、電腦及電視生產商。
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