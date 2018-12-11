英鎊急跌 歐股疲弱 美股大波動 杜指跌47點

美國股市步入連續第四個交易日下挫，其中杜指早段曾進一步大跌超過500點，納指和標指亦分別挫逾1%，主因英國盛傳會推遲國會表決脫歐令英鎊急跌，加上歐洲股市疲弱，令投資者入市態度審慎。



美股杜指開市初段下跌約507點或2.08%，報23881點；納指則跌82點或1.18%，報6886點；標普指數亦曾跌29點或1.14%，報2603點。歐洲股市英、法、德股中段亦顯著受壓。至於港股在美國買賣預託證個別發展，騰訊(700)報304.7元，較香港收市跌3.2元；港交所(388)報227.3元，較本港收市升約1.95元；滙控(005)報63.4元，較本港收市跌0.27元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24341點，跌47點；納斯達克指數收報7001點，升31點。滙控（005）美國預託證券價格曾見63.18港元，較香港收市價跌0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見305.9港元，較香港收市價跌2.09港元。



在上周二和周五，杜指分別大幅低收799點和558點。



早段曾急挫逾500點



至於港股，美股上周五暴跌，港股昨日延續上周的弱勢，恒指低開268點，開市即跌穿25800點關口、失守50天線，跌幅一度擴至492點，低見25570點；隨後跌幅收窄，恒指最終收報25752點，挫311點或1.2%，連跌4日共跌去1506點。地產收租股受壓，領展（823）及恒隆（101）都跌逾3%。國企指數收報10273點，跌0.93%。大市成交額705.71億元。



昨日藍籌股普遍受壓，騰訊（700）收報308元，跌2.6元或0.84%；港交所（388）跌1.57%。中資金融股亦有沽壓，建行（939）挫1.54%；工行（1398）跌0.91%；國壽（2628）跌1.58%。上周經歷大幅調整的醫藥股未止跌，藥明生物（2269）沽壓重，一度瀉近兩成見九個月低位，收報49.9元插15.42%；石藥（1093）跌3.48%；中生製藥（1177）插1.67%。內地股市同樣未見起色，上證指數收跌0.82%；深成指數跌1.41%；滬深300指數跌1.16%。