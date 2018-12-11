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英押後脫歐表決 鎊匯急瀉1.7%

2018-12-11 列印
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  英國國會據報會取消原定在香港時間周三凌晨的脫歐協議投票表決，消息拖累英鎊兌美元昨日大幅下滑，跌幅1.26美元水平，跌幅曾達1.7%，為去年4月以來低位。

  外電引述英國多方面消息指，英國國會取消原定在香港時間周三凌晨的脫歐協議投票表決，此一押後決定令市場憂慮由首相文翠珊提出的脫歐協議未夠票通過，才逼於取消國會表決以爭取更多時間斡施。

失守1.26美元

  英鎊兌美元曾低見1.2507美元，為去年四月以來最低。英鎊兌歐羅亦曾挫逾1%，至1.1060歐羅。

  此外，美匯指數反覆企96.5，港匯處7.81水平，圓匯反覆回調至112.6的水平，歐羅守1.143美元，金價則報每盎司1247美元。
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