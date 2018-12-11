出售油麻地盛世酒店 英皇國際勁賺7.5億

英皇國際(163)公佈，已與買方訂立臨時協議，以作價11億元出售位於油麻地的盛世酒店，料帶來賬面收益7.46億元，預計交易在明年6月10日或之前完成。英皇國際執行董事張炳強表示，所得款項淨額除有助提升集團財務狀況及加強資金儲備外，亦為未來地產投資及營運資本方面提供額外資金。



公告指出，集團直接全資附屬公司英皇物業已與獨立第三方買方易偉發展訂立臨時協議，內容有關買賣直接全資附屬勤昇控股。勤昇控股透過全資附屬持有位於九龍油麻地的盛世酒店。該酒店樓高30層，提供199個客房，建築面積約4.86萬平方呎，英皇國際於2011年購入項目，並於2014年發展為酒店項目。公告提到，現時該物業的地下及1樓受租約約束，交易完成時該租約將繼續生效。



英皇披露，截至9月底該酒店帳面值約4.21億港元。集團表示，出售事項為公司變現其於該物業投資以換取合理回報的良機，預期扣除相關成本及支出後，出售事項所得款項淨額約為10.9億元、未經審核收益為7.46億元。市傳今次酒店買家是有舖王之稱的鄧成波或有關人士。



張炳強表示，今次出售是一個良好的機遇，集團以可觀的利潤出售該酒店，為股東帶來合理的回報，亦顯示集團在地產投資及發展方面的決心，所得款項淨額除有助提升集團財務狀況，加強資金儲備外，亦為未來地產投資及營運資本方面提供額外資金。



售尖沙嘴零售大樓賺6.4億



除了出售上述酒店，英皇國際最近以18億元，成功出售位於九龍尖沙嘴廣東道4至8號樓高兩層的零售大樓，連同外牆的掛牆式廣告招牌使用權，總實用面積2776平方呎。 該零售大樓於2007年至2010年分階段購入，當時總購入成本價為11.6億元。