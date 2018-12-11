港交所推新「三年計劃」

港交所（388）每三年制定一次戰略性規劃，集團行政總裁李小加昨日在香港經濟峰會的演講上預告，於明年首季內公布的新計劃中，將會在市場規則和自身業務上，全面擁抱新經濟、新技術，並引入大數據和創新科技來進行大規模的市場結構性改革，其中包括研究把區塊鏈技術應用在滬深港通的北向通道上，以解決國際投資者在時差的情況下，需要捱夜完成內地T+0結算程序的問題。據了解，目前此技術已建立好程式原型（prototype）並做過內部測試，下一步需要找證券行參與具規模的測試。此外，港交所亦計畫引入機器人和AI（人工智能）技術，將交易所大量仍然依賴人手的工作自動化，以及「大瞻」構思發展一所「數據交易所」的意念，冀未來以數據作為一種交易資產。