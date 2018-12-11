南豐作坊注資兩公司210億美元

南豐集團旗下的南豐作坊投資基金昨宣布，領投注資Origami Labs（智能指環ORII）的A輪融資150萬美元，以及Unspun的種子輪融資60萬美元，兩家公司分別為可穿戴創新公司及時裝科技公司。是此注資將用於擴展ORII的B2B業務、支援Unspun的全球性品牌合作計劃等。南豐作坊聯席總監陳浩揚昨日表示，預計今年底將多宣布兩個投資項目。



陳浩揚表示，南豐作坊投資基金將主力投資締造techstyle（把科技及生活融合）的未來公司，為其提供資金支援，資金由種子輪融資的10萬美元至B輪融資的200萬美元不等。該基金透過培育計劃與相關公司產生合作，目前已完成3個項目的融資，包括年初對Goxip公司100萬美元的注資，以及此次與ORII及Unspun的合作，年底預計還會投資一至兩間時尚和科技相關公司。他續指，南豐作坊投資基金主要由南豐集團出資，每年並無固定的投資預算，只挑選有潛力的公司進行合作，現時培育計劃中仍有約10家初創公司有資金需求。