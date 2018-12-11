美下周議息拆息見2.18厘 梁兆基︰港息未必跟加

受年結因素影響，供樓相關的1個月港元拆息連升十日，昨升至2.18厘，再創兩個半月高位。美國聯儲局將於下周議息，滙豐銀行亞太區顧問梁兆基認為，美國聯儲局本月有逾七成機會加息，惟即使加息，香港會否跟隨仍屬未知之數，因香港暫未具全面加息條件。



一個月以上港元拆息上揚，據財資市場公會網頁資料顯示，1個月拆息昨報2.18厘，再升6點子；3個月拆息則八連升，昨升5點子，報2.29厘，續創10年高位。此外，隔夜息升至0.79厘。梁兆基昨出席一個論壇後表示，最近港元拆息上升，主要因為受年結影響，一般每逢季結、年結資金都會較緊張，尤其年尾較多公司需要結帳，銀行資金需求較大，但年結過後，拆息料會逐步回落，而且現時銀行體系資金相當充裕，故未來拆息未必會維持高位，惟由現時到年底拆息仍會向上。



聯儲局加息機會高逾七成



美國快將議息，梁兆基認為，12月聯儲局加息機會仍高達逾七成，如無意外應繼續加息。至於屆時本港會否跟隨加息，他指出，本地銀行在作出考慮時，會顧及本地的資金情況和競爭對手的策略，而目前留意到本港未有全面條件加息，因此儘管聯儲局決定加息，本港是否跟隨仍是未知之數。



他估計，2019年聯儲局加息步伐或會放慢，市場已由早前估計明年加息3至4次，縮減至加息1至2次，若未來經濟基調持續惡化，相信美國的加息周期有機會提早於明年初完結，所以本地銀行的加息決定，不但要只看美國是否在12月加息，還要衡量明年美國的加息次數以及當時的資金環境。



業內估明秋加息周期結束



野村證券香港高級經濟學家權英善估計，美國繼本月加息一次後，將於明年再加息兩次，並於第3季結束加息周期。由於港元與美元掛鈎，港息會受美國加息影響。



最近美國國債孳息率曲線出現倒掛，令市場憂慮美國經濟或會衰退，惟梁兆基認為，雖然數據顯示美國可能會在2020年減息，但目前環球經濟較受政治因素影響，難言美國明年會否以減息應對。



