金管局宣佈，「轉數快」營運商香港銀行同業結算公司定於12月16日（下周日）於清晨3時至6時進行系統保養。在有關時段內，「轉數快」的所有實時服務，包括實時轉帳及在「轉數快」登記手機號碼或電郵地址作為收款帳戶代碼的服務，均會暫停。
轉數快用戶突破181萬
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疑未拉好手掣 司機擋車遭輾 奪命校巴衝落斜15死傷
一次疏忽，拆散四個家庭！北角長康街昨日發生致命意外，停泊斜路的學校私家小巴疑司機未拉好手掣便下車，在無人駕駛下沿斜路衝一百米，撞的士後，橫越英皇道剷上行人路，導致短短二十秒如打保齡般將多人撞倒及捲入車...
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回顧中國改革開放歷程 王岐山稱強權沒出路
二○一八從都國際論壇昨天上午在廣州從化區開幕，主題是「改革開放與合作共贏」。國家副主席王歧山致辭，強調強權霸道、零和遊戲沒有出路，只有彼此尊重國際利益及重大貢獻，相互深化了解及信任，才能實現共同繁榮。...
2018-12-11
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荷蘭女皇儲15歲生日 近照曝光
荷蘭皇室公開皇儲凱瑟琳娜-阿馬利婭公主（Catharina-Amalia）的最新照片，慶祝她十五歲生日。凱瑟琳娜-阿馬利婭是國王威廉-亞歷山大和皇后馬克西馬的長女，將成為荷蘭女皇。 荷蘭在一九八三年立法允許女性繼承皇位，因此威廉-亞歷山大登基後，長女凱瑟琳娜-阿馬利婭即獲封為皇儲，成為荷蘭皇室排名第一順位的皇位繼承人。皇室在Instagram公開這位未來女皇的新照片後，粉絲紛紛留言祝賀。四十七歲的皇后馬克西馬說，女兒將和家人及朋友一起慶祝生日。 凱瑟琳娜-阿馬利婭還有兩名分別為十一歲及十三歲的妹妹。根據這位女皇儲的官方網頁，她的愛好包括騎馬、玩曲棍球和唱歌。 荷蘭憲法規定女...
2018-12-11
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罕有地下複式 畢架山花園柔和燈光映襯大廳
畢架山花園為九龍區老牌豪宅，享靜中帶旺之優勢，毗鄰港鐵九龍塘站及大型商場又一城，交通、生活便利。是次與大家走訪的單位為屋苑內罕有的地下複式戶，實用面積約1805方呎，另連289方呎私人花園。 ...
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英鎊急跌 歐股疲弱 美股大波動 杜指跌47點
美國股市步入連續第四個交易日下挫，其中杜指早段曾進一步大跌超過500點，納指和標指亦分別挫逾1%，主因英國盛傳會推遲國會表決脫歐令英鎊急跌，加上歐洲股市疲弱，令投資者入市態度審慎。 美股杜指開市初段下跌約507點或2.08%，報23881點；納指則跌82點或1.18%，報6886點；標普指數亦曾跌29點或1.14%，報2603點。歐洲股市英、法、德股中段亦顯著受壓。至於港股在美國買賣預託證個別發展，騰訊(700)報304.7元，較香港收市跌3.2元；港交所(388)報227.3元，較本港收市升約1.95元；滙控(005)報63.4元，較本港收市跌0.27元。 杜瓊斯...
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地頭爭出線 紅軍十「拿」九穩
利物浦要晉級歐聯十六強已無退路，今晚C組最後一輪作東迎戰榜首的拿玻里非勝不可。幸而，紅軍近期及歐聯主場演出皆有保證，相反拿玻里歐聯客戰成績不濟，難怪主隊鋒將梳頓沙基利豪言今仗勝券在握，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （Now643、香港開電視77、有線602、662台周三凌晨4:00直播） 紅軍今晚大戰拿玻里，必須贏1:0或淨勝兩球才可出線，幸各戰線主場四連勝入十一球只失一球，近十八次歐戰作東也錄得十三勝五和不敗佳績。梳頓沙基利對晉級充滿信心︰「晏菲路主場的打氣聲令我們如虎添翼，而且己隊陣容深厚，今晚定可取得勝利。」 拿玻里作客例腳軟 拿玻里今仗取得一分亦足以晉級，不過歐聯...
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OMO5東京大塚 型宿登場
日本優質酒店集團星野集團今年5月在東京大塚開設集團旗下第四個酒店品牌OMO，這家OMO5東京大塚酒店，主打希望住得型格舒適的商務酒店客群及家庭客，甫開業便成為客人的寵兒。 全新的OMO5東京大塚，位處...
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母乳媽咪好偉大 中環路邊開心歎茶 名模Rosemary抱B仔餵人奶
37歲嘅混血名模Rosemary，今年9月牛一最開心嘅就係喜迎B仔Hendrix做生日禮物，以後兩母子可以同日慶祝，double興奮呢！日前下午，無戴bra、真空「飛釘」嘅新手媽媽帶兩個半月大baby...
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社論——管好停車安全 防避浴血車禍
北角長康街校巴空車衝下斜路，造成十五人死傷車禍，警方初步調查方向包括司機停車有沒有拉好手掣。本港斜路多，停車更須做足安全措施，保障乘客和途人性命安全。 本港過去亦發生司機離開汽車後，汽車自動衝前倒後的傷人意外，但都不及今次的北角車禍嚴重，主要原因是現場路勢陡斜，車輛容易順勢衝下，而且速度和衝力特強，難以制止，今次就算擦過兩輛的士，都衝勢未已，直至撞向一百米外的建築物才停下。 現場又斜又窄，車輛失控很易鏟上行人路，再加上位於鬧市，行人路上有大批途人，還有不少人駐足路旁攤檔購物，今次傷亡者大部份就是沿線途人。 若非司機當時已經接送完學童下班，車上如有大量小朋友的話，傷亡情況可能...
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馬場浮世繪——蘇兆輝未決定長駐香港
巴西騎師蘇兆輝，剛周日策「歡樂之光」贏出香港盃後接受訪問時曾表示，不排除會長期留港發展。昨晨他向傳媒進一步解釋，留港與否目前言之尚早，一來因本身客串期仍有一段日子，而太太臨盆在即，家中將再添一位新成員，所以令他需要更多時間考慮。蘇兆輝估計自己要待客串期臨近三月十七日爭打吡屆滿時，才會有決定。 馬場浮世繪
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