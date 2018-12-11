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轉數快用戶突破181萬

2018-12-11 列印
　　雖然「轉數快」啟用不久，即爆出有份參與轉數快的電子錢包涉及的自動增值服務有認證保安漏洞，但無阻市民繼續登記使用轉數快，截至11月累計登記數目已突破181萬。而經過運作兩個多月後，轉數快亦要保養一番，下星期日將於清晨3時至6時進行系統保養，屆時所有實時服務均會暫停。

　　金管局宣佈，「轉數快」營運商香港銀行同業結算公司定於12月16日（下周日）於清晨3時至6時進行系統保養。在有關時段內，「轉數快」的所有實時服務，包括實時轉帳及在「轉數快」登記手機號碼或電郵地址作為收款帳戶代碼的服務，均會暫停。
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