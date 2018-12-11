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阿里擬斥12.5億增持阿里影業

2018-12-11 列印
　　阿里巴巴集團計劃斥資12.5億元增持阿里影業（1060），阿里影業將以每股1.25元向阿里巴巴發行10億股新股，交易完成後，阿里巴巴持股由49%增至50.92%，阿里影業將成為旗下子公司，阿里巴巴擁有阿里影業的實質控制權及董事會內大多數席位。消息刺激阿里影業股價昨日逆市向上，升4.88%，收報1.29元。

　　是次交易中，每股發行價1.25元，較上周五（7日）收市價高約1.63%，集資淨額約12.475億元，將用於內容投資、進一步擴大客戶基礎、銷售及市場推廣活動、進行選擇性併購及用作一般企業用途。

　　阿里影業指出，交易將加強集團與阿里巴巴旗下其他媒體內容及分銷業務如優酷、大麥及阿里文學之間的合作。

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