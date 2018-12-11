中環IFC外望——財匯局換血 林鄭讚潘祖明「英明領導」

財務匯報局換血，日前一眾管理層邀請特首林鄭月娥一齊「送舊迎新」。已經效力六年之久的主席潘祖明，以及其他成員包括蘇兆明、單仲偕和冼達能齊齊卸任，林鄭褒獎潘祖明「英明領導」，在過去財務匯報局的改革過程中，提交出極具建設的方案。特首仲話，財務匯報局條例的修訂是非常重要和適時，隨着中國內地的進一步改革和開放、一帶一路、英國脫歐，以及所有其他在世界各地發生的事情，香港的金融服務仍有增長的潛力。



事實上，財務匯報局自2006年成立以來，一直在爭議聲中成長，歷時多年的財匯局條例修訂草案，終於在今年初通過二讀，但當中的分歧仍未消失，如管理成員應該是全部非執業與否，財匯局的首年經費超過9000萬元，令人驚訝。還有就是監管的權力，罰款可達1000萬元等等，業內人士仍然議論紛紛。睇嚟，下任主席黃天祐的工作一點也不輕。



富途推專屬雲端 助客戶落盤快



富途證券、騰訊雲及香港電訊（6823）宣佈深化合作，推出三方聯合的首個金融專屬雲端服務，該專屬雲是使用騰訊雲的雲計算技術能力，以及香港電訊的網絡技術及設施，結合富途自主研發的軟件平台，旨在為用戶提供更快速及安全穩定的金融服務體驗。



富途證券創始人李華透露，專屬雲的投資額為幾千萬元；集團是一間互聯網證券公司，一直有投放資源在研發方面，隨着業務擴張、收入增加，相關投資的金額逐年增加，但佔總收入比例下降。



至於有關富途有意在美國上市的消息，李華表示「有明確消息時會跟大家即時通報」。另他補充，富途有騰訊（700）及紅杉資本等投資者，予投資者合適回報的方式是走向資本市場，集團會向着此目標走。



富途金融專屬雲設於香港電訊旗下的HKT SkyExchange網絡設施管理中心，香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，雙方簽定一定年期的合約，集團向富途收取月費。富途金融專屬雲的雲虛擬機數量是以往實體機的5至8倍，可提高系統數據的存儲量，並有定制的DDoS攻擊防護及協同防禦方案，以提高系統的安全性。



高瞻