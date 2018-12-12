市場憧憬中美談判有新進展 杜指早段大升 尾市乏力

美國總統特朗普最新在Twitter留言說「與中國進行了非常有成效的對話，留意一些重要公佈！」外電引述消息指中國建議減低美國進口汽車關稅，由四成降至一成半，市場憧憬中美談判或有新進展，利好外圍股市，美股杜指早段升324點報24747點，納指升88點報7109點。



歐洲股市亦受刺激上升，雖然脫歐陷入混亂但英國富時指數尾市仍升近2%，德國及法國股市均升逾2%。由於脫歐則陷入一片混亂，英國首相文翠珊不夠票通過，決定押後國會就決脫歐協議投票，市場憂慮最終或要硬脫歐，英鎊前晚曾重挫至去年4月以來新低的1.2507美元，市場看淡英鎊或將重返前年脫歐公投後的低位，但英鎊昨晚回穩報1.2595美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24413.55，跌9點；納斯達克指數收報7035點，升14點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.19港元，較香港收市價跌0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見310.88港元，較香港收市價跌0.32港元。



英國脫歐進程未穩，英國首相文翠珊臨時「轉軚」，由於勝算過低，宣布決定押後原定周二表決的脫歐協議草案，加上市場觀望下周美國聯儲局議息，港股方向未明，好淡拉鋸，昨日恒指全日在25750水平上落，止跌回升，收市微升19點，報25771，中止四連跌，大市交投淡靜，成交金額650.63億元。



觀望聯儲議息 恒指微升19點



華為風波繼續發酵，可是中美貿易磋商未受影響，國務院副總理劉鶴與美國財政部長努欽通電話，就下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換意見。恒指低開至全日低位25623，其後反覆上落，好淡角力，全日波幅238點，收升19點，造25771；國指跑輸，跌28點，收造10245。



藍籌股個別發展，碧桂園(2007)收升1.1%報9.16元；騰訊(700)收升1.04%報311.2元；友邦(1299)收升0.73%報62.35元。相反，中移動(941)收跌1.62%報75.7元；英國脫歐未見明朗，滙控(005)收跌0.63%報63.35元；建行(939)平收報6.39元；中國旺旺(151)收跌1.84%報5.33元，是跌幅最大藍籌股。



有證券商上調澳門12月賭收預測，帶挈濠賭股造好，美高梅(2282)收漲2.53%報13.76元；銀娛(027)收揚2.43%報50.6元；澳博(880)收升2.39%報7.29元；永利(1128)收彈1.89%報18.32元；金沙(1928)收升1.87%報35.45元。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，踏入12月，適逢聖誕及新年假期臨近，加上中美貿易談判仍在進行，所以市場觀望氣氛較濃，相信恒指短期波幅為25000至26500，並會延續至今年年底。他分析，近日市場變數較大，將會持續困擾著大市，建議投資者直至明年初不用急於入市，應先密切注意市場事態發展，例如中美貿易90日談判進展。