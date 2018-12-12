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11月內地新增貸款1.25萬億

2018-12-12 列印
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        人民銀行公佈，內地11月新增人民幣貸款為1.25萬億元，高過市場預期中值的1.1萬億元。人行指，截至11月底，人民幣各項貸款餘額按年增長13.1%，市場預期中值為增長13%。11月廣義貨幣供應量(M2)按年增長8%，符合市場預期。另外，人行公布，上月社會融資規模為1.52萬億元人民幣。

　　人民幣匯價方面，中間價四連跌，昨報6.8996，大跌303點，但在岸價（CNY）收升145點子，報6.8990兌1美元。離岸價（CNH）早段雖曾低見6.9227，但其後反彈，並升穿6.9，最高見6.8953，截至晚上8時許報6.8978，升167點子。

　　另有交易員指，在90日中美談判期內，人民幣匯率市場情緒受中美貿易談判進展影響較大。
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