港IPO三千億全球稱霸 明年集資恐削三分一

今年香港IPO將重登全球榜首位置。畢馬威預計，今年本港集資額約達3000億元，但明年集資額預測則大減三分之一，仍超過2000億元。畢馬威香港資本市場發展主管合夥人李令德表示，中美貿易摩擦、英國脫歐等因素令環球宏觀經濟具有許多不確定性，但也可見目前仍有不少公司申請上市，在一負一正綜合考慮下，認為明年本港資本市場的集資額不會低。



李令德指出，今年第四季度以來，本港新上市公司的估值不如預期高，有一批公司會重新考慮上市時間表。此外，目前也未聽到有「巨無霸」來港上市。畢馬威資本市場諮詢組合夥人劉大昌說，今年港股集資額排名前三的公司，合共集資超過1000億元，因此如果明年有「巨無霸」來上市，「集資額就會是完全不同的情況。」



港仍未適應非同權股



根據畢馬威統計，截至今年11月底，港交所（388）以集資額2610億元名列全球之冠，緊接其後的分別是紐交所、納斯達克交易所、上交所及法蘭克福交易所。李令德表示，若今年年內日本完成史上最大宗IPO上市，集資料逾2000億元，將一躍成為集資排行榜第三位。



港交所4月底推出的上市制度改革成為今年新股市場的焦點，小米集團（1810）和美團點評（3690）以「同股不同權」架構成功上市，集資額分列第二、第三位，惟股價至今分別累跌21.29%和23.91%。李令德表示，「同股不同權」的改革推出不足一年，目前仍處於試驗期，投資者需要時間去適應，及了解企業的經營模式；她指出，在上市制度改革及政府政策的扶持下，相信明年香港仍會是企業選擇上市的理想地，態度樂觀。劉大昌續說，新經濟或生物科技公司的定價需要一段適應期和調整期，而今年第四季度上市的新類型公司，股價表現相對穩定及累計有升幅，相信投資者未來會對這類型公司的定價有更好的了解。