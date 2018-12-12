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鷹君售美房產作價11.8億

2018-12-12 列印
        鷹君集團（041）昨日宣佈，公司旗下的美國房地產基金，將出售位於西雅圖的若干房產，總代價為1.51億美元（約11.81億港元）。該公司預期，今年度上述房地產基金將錄得出售虧損約694.9萬美元（約5435.5萬港元）。

　　公告顯示，是次交易的買方為CIM Group Acquisitions，LLC，主要從事房地產投資。交易涉及的物業為一幢樓高15層、可出租面積33.5萬方呎的辦公大樓，該樓宇位於西雅圖中心商業區，目前出租率約為92%，由20名租戶租用。截至2016年12月31日及2017年12月31日止的兩個財政年度，該物業的經審計租金總收入分別為895.5萬美元及966.7萬美元。此項交易預計將於華盛頓時間12月31日完成。
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