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國基會警告︰全球經濟烏雲罩頂

2018-12-12 列印
　　環球經濟前景不明朗，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁利普頓（David Lipton）警告，全球經濟「烏雲罩頂」，各國政府及央行恐沒有足夠能力應對。他又提到中美兩國貿易戰正處於90天「休戰期」，如果雙方達成協議，可望避免情況惡化，倘再度陷入僵局，全球經濟恐怕會出現「破壞性分裂」，並走向衰退。

　　據外電引述利普頓表示，近兩年來IMF一直敦促各國政府「修好房頂」，他坦言全球經濟「烏雲罩頂」，但防災工作仍未夠完善，政策制定者將面臨極大壓力，陷入未知領域。他又指出，各國央行最終可能會嘗試使用更多的非常規措施，但效果仍存在不確定性，故應該更加關注貨幣政策的有效性。
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