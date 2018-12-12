「新金牛」今流通市面 細額新鈔明年中推出

新一批鈔票今日起推出。金管局宣佈，2018年新系列的一千港元及五百港元鈔票，分別於今日及下月23日推出市面流通，市民可到三間發鈔銀行，即渣打銀行、中銀香港及滙豐銀行兌換新系列鈔票。不過，其餘三款面額要等到明年暑假至2020年初逐步發行，意味市民在下個農曆新年未能使用小面額新鈔封利是，局方則強調會向市民提供足夠的2010年新鈔。



金管局公佈，2018年新系列的一千港元今日起推出市面流通，至於五百港元鈔票亦可在1月23日推出。至於一百、五十及二十元面額的新鈔，則要到明年中至2020年初才會推出，未能趕及農曆新年前發行小面額新鈔應市封利是。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運解釋，先發行大面額新鈔，再循序漸進印製其他面值新鈔是國際慣例，這主要考慮到風險為本的原則，因大面額鈔票被偽冒的風險較高，市民蒙受損失的機會相應較高。



金管局主管（貨幣及結算）陳葉小明補充，每次更換新鈔都會以自然方式淘汰舊鈔，一般需時約3年，而目前市面流通的鈔票總張數為27億張。她指出，新一批一千元面額的鈔票將發行量9000萬張，佔現時流通量四成；至於五百元新鈔則發行2億3000萬張，佔市面流通量六成。她又強調，三間發鈔銀行將於下個農曆新年，向市民提供足夠的2010年版新鈔封利是。



這批新鈔有六大防偽，如市民輕微傾斜或移動鈔票，可看見動感光亮圖案、開窗金屬線及隱藏銀碼；如垂直觀看，則可看見以紫荊花為主題的高透光水印；在紫外光下會呈現熒光透視銀碼；最後新鈔將有明顯凹凸手感。一般鈔票壽命為三至五年，今次新鈔加設透明保護層，增加耐用程度，料新鈔壽命可延長多一至兩年。三大發鈔銀行首次統一鈔票背面的設計，並以直幅方式展現智慧都會、自然風貌、文化傳承、生態保育及茶藝文化五大主題，新鈔設計榮獲High Security Printing Asia評選為「2018年度區域鈔票」。