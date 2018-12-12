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飛達帽業擬購美國配飾公司

2018-12-12 列印
　　飛達帽業控股（1100）日前公佈，擬收購一間從事男女士及兒童配飾設計、製作及營銷的目標公司。該目標公司主要向美國眾多零售商銷售授權、自有品牌及定制頭飾、小型皮具、皮包及配飾，其總部位於美國密蘇里州，註冊成立於1969年。

　　飛達帽業公告指，該公司有可能會收購上述美國公司的全部已發行股本，排他期協議至明年4月30日。雙方已訂立不具法律約束力的意向書，但有關事項仍有待磋商，及需簽訂有關建議收購事項條款及條件的正式買賣協議。公告顯示，董事會正尋求配飾業務及對公司具備上升潛力的合適業務及新業務機遇。
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