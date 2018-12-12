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新創建高層大洗牌

2018-12-12 列印
　　新創建（659）近日有人事變動，執行董事兼行政總裁曾蔭培將退任所有行政職務，調任為非執行董事，下月1日起生效。曾任政府高官的執行董事兼首席營運總監馬紹祥，則獲委任為行政總裁，同日起生效。

　　新創建公佈，曾蔭培將不再出任可持續發展委員會主席和成員，以及執行委員會及薪酬委員會成員；馬紹祥獲委任為可持續發展委員會主席，以及該公司授權代表。公告解釋，曾蔭培因其個人決定退任繁重職務及希望投入更多時間處理其個人事務，故退任相關職務；曾於警務處任職達38年的曾蔭培，於2003年12月出任警務處處長時退休，自2004年6月獲委任為公司執行董事，並由2015年7月起出任行政總裁一職。
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