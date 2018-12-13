貿易戰談判有進展 美股末段仍升241點

英國首相文翠珊遭保守黨逼宮，未有對投資市場帶來重大影響，華為風波有新進展，加拿大法院批准孟晚舟保釋，令中美緊張局勢有望進一步緩和，加上中美貿易談判有進展，消息利好股市，刺激恒指重上26000關，收報26186點，飆415點。昨晚美股亦受這消息刺激，杜指早段升345點或1.42%，報24715點；標普500指數報2674點，升1.41%；納指報7153點，升1.73%。



美國總統特朗普直言，若聯儲局本月決定加息是愚蠢決定，上述多項因素均利好市場氣氛，道指升幅曾擴大至逾300點。



加上特朗普於社交平台表示，美國與中國之貿易談判有成效，對達成協議感樂觀，並預告將快有重大公佈，消息利好股市。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24611點，升241點；納斯達克指數報7121點，升90點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.66港元，較香港收市價升0.66港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見318.78港元，較香港收市價升1.98港元。



外國傳媒引述消息報道，中國擬擴大市場開放力度，容許海外公司更大範圍地在中國營商，市場憧憬中美雙方貿易爭議降溫；此外，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟獲准以1000萬加元保釋，亦令中美和中加之間的緊張情緒降溫。



美國聯儲局將於香港時間下周四凌晨公布議息結果，市場普遍預期會再度加息。不過，特朗普接受路透訪問時坦言，，當美國與中國或者可能與其他國家之間的貿易戰開打之際，他需要降低利率帶來的靈活性，以支撐經濟。所以，聯儲局本用加息是愚蠢的決定。



FAANG股價全線上揚



主要股份FAANG股價全線上揚，當中Netflix升幅超過3%，亞馬遜升逾2%；此外，Caterpillar及波音則分別上升2.4%及1.2%。德銀股價大升逾6%。



美國11月消費物價指數(CPI)按月持平，按年上漲2.2%，符合預期。期內，核心CPI按月升0.2%，按年上漲2.2%，亦與預期相同。



英國首相文翠珊遭保守黨發起不信任動議。外電報道指出，已有過半數議員表態支持文翠珊，文翠珊如無意外能夠在不信任投票中贏得簡單多數支持。文翠珊遭逼官的消息，一度拖累英鎊兌美元跌至1.2478。



市場憧憬中美緊張關係有望好轉，緩和市場氣氛，港股高開高走。恒指裂口高開282點見26054，隨後買盤漸增，恒指反覆向上，午後升幅進一步擴大，高見26238，升467點，惟於26200水平稍見阻力，收報26186，漲415點；國指亦走高，收造10417，彈172點，成交金額增至694.97億元。