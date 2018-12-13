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IMF︰港可抵禦經濟衝擊

2018-12-13 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）代表團指出，本港面對中美貿易戰、全球金融收緊等問題，經濟風險轉為下行，但本港一直奉行審慎的宏觀經濟政策，有充裕的緩衝空間抵禦衝擊。

　　代表團曾於10月來港經濟作出評估，指香港正面對的短期挑戰，包括貿易戰升溫、環球金融收緊、樓市急劇放緩、以及內地經濟放緩較預期大，亦要應對人口老化、嚴重貧富懸殊等長期挑戰。IMF預計，今年本港經濟增長3.8%，明年為2.9%。

　　樓市方面，IMF認同樓市辣招有助壓抑風險，重申增加房屋供應是解決樓價過高問題的關鍵。代表團重申，對聯匯制度的支持，認為是最適合香港的匯率制度。財政司司長陳茂波表示，歡迎IMF再次肯定香港前景、強大緩衝空間和健全政策框架。代表團亦認同本港的措施。

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