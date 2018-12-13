IMF︰港可抵禦經濟衝擊

代表團曾於10月來港經濟作出評估，指香港正面對的短期挑戰，包括貿易戰升溫、環球金融收緊、樓市急劇放緩、以及內地經濟放緩較預期大，亦要應對人口老化、嚴重貧富懸殊等長期挑戰。IMF預計，今年本港經濟增長3.8%，明年為2.9%。
樓市方面，IMF認同樓市辣招有助壓抑風險，重申增加房屋供應是解決樓價過高問題的關鍵。代表團重申，對聯匯制度的支持，認為是最適合香港的匯率制度。財政司司長陳茂波表示，歡迎IMF再次肯定香港前景、強大緩衝空間和健全政策框架。代表團亦認同本港的措施。
加拿大溫哥華法院在當地時間周二，批准華為副董事長孟晚舟以一千萬加元保釋，但須接受一系列監視規定，並交出所有護照及旅行證件。法官宣佈裁決時，旁聽席上發出歡呼聲及掌聲。孟晚舟聞訊後不禁喜極而泣，與律師擁抱...
2018-12-13
台灣知名麵包師吳寶春日前表示支持「九二共識」並以身為中國人為傲，引發台灣網民聲討，更造成「台獨麵包」的兩岸爭議。國台辦發言人馬曉光回應指，兩岸同胞是血脈相連的一家人，台灣人也是中國人，「九二共識」是兩岸關係的基礎。對於九合一選舉後有大陸企業投資高雄，馬曉光則表示中方態度是只要對台灣民眾有利的事情，都會一直積極推動。 國台辦昨（十二日）舉行例行記者會，有記者問及吳寶春因相關表態遭「台獨」勢力攻擊，台灣蔡英文總統更批評吳寶春的表態是受到「政治壓迫」，並說「這種威脅」是兩岸關係倒退的原因。馬曉光稱：「吳師傅的聲明表達的是正確的認知和正常的感情，綠營政客和『台獨』勢力對他的瘋狂圍攻...
2018-12-13
英國首相文翠珊周二抵達柏林，與德國總理默克爾進行會談，討論如何化解脫歐困局，但卻出現尷尬一幕。當文翠珊乘坐座駕車抵埗時，車門竟然打不開，令她無法下車，十分「黑仔」。雖然只是數秒，但又好像很漫長。 柏林這天下着雨，舖好紅地毡歡迎文翠珊。當座駕車停下時，一名女助手一手拿著雨傘，一手為文翠珊開車門，但她拉了一次、兩次、三次，都無法把車門打開。默克爾站在數步之外，沒有甚麼反應，只是呆呆地看着。 這時，坐在前座的一名男子下車想幫忙。女助手再嘗試，但仍是不能拉開車門。到最後，車門終於開了，文翠珊下車上前與默克爾握手。 有傳媒開玩笑，指車門打不開「出師不利」是否也隱喻，意味文翠珊在近期鬧...
2018-12-13
數據中心地皮供應罕有，將軍澳環保大道第85區數據中心用地，以逾54.56億元批出，由新地旗下新意網集團奪得，呎地價約4500元，創同類項目地價及呎價的歷史新高，同時較市場上限高出約45%。 逾54.5...
2018-12-13
英國首相文翠珊遭保守黨逼宮，未有對投資市場帶來重大影響，華為風波有新進展，加拿大法院批准孟晚舟保釋，令中美緊張局勢有望進一步緩和，加上中美貿易談判有進展，消息利好股市，刺激恒指重上26000關，收報2...
2018-12-13
熱刺和利物浦在周二歐聯成功逃出生天晉級，全靠陣中的巴西外援發威。紅軍憑天價門將艾利臣比加補時階段救出敵鋒米利克的近射，得以在主場1:0挫拿玻里，壓過後者以C組次名出線；而熱刺則由價廉物美的鋒將盧卡斯莫拉完場前建功，作客1:1逼和巴塞隆拿，並藉同組國際米蘭失分，成為B組第二名過關。 利物浦今仗要贏1:0或至少淨勝兩球，方可肯定出線，他們成功由翼鋒穆罕默德沙拿先開紀錄。然而球隊之後連番錯失入球機會，差點埋下出局伏線，拿玻里前鋒米利克補時兩分鐘近門施射，幸好艾利臣比加神勇撲出保住1:0的戰果。 高普：神龍貴得有理 紅軍與拿玻里同得九分，雙方對賽所有成績相同，前者憑小組較多入球取得...
2018-12-13
聖誕將至，不少時尚品牌都會推出應節的特色新作，而kate spade new york最新登場的聖誕系列，則從品牌誕生之地紐約擷取創作靈感。新作設計集高雅、藝術與休閒型格於一身，採用女性化又閃爍的流行...
2018-12-13
TVB台慶頒獎禮前夕戰況激烈，大熱黃智雯(Mandy)及李佳芯(Ali)對視后寶座咬住唔放，而視帝大熱袁偉豪則對冧莊抱平常心！憑《BB來了》上位的Ali講明唔想支持者失望決不讓賽，揚言拍劇時要做手術，...
2018-12-13
政府透過按揭證券公司推出終身年金計劃，反應一般，更有大批長者褪軚要「睇定先」，年金公司決定推出更優惠和方便的安排，增加年金吸引力。 公共年金今夏推出一百億元供長者認購，只吸引到九千四百一十位長者提交認購意向，合共金額四十九億四千萬元，不足預期一半。當中有二千九百位長者到真正簽約前窒步，還有九百位長者聯絡不上。 不少長者對傳統儲蓄和壽險產品並不陌生，政府推出年金安排予長者更多選擇，長者投入資金後，可以連本帶利每月收取固定金額至終老，愈長命愈着數。 不過，有長者擔心萬一自己有乜「冬瓜豆腐」，留給後人的本金會失去一大截，又擔心生病不夠錢醫，不少人有褪軚之念。 當局現在從善如流，提...
2018-12-13
伯廄「葵涌老友」昨晚回配潘頓搏殺，查騎者之前操刀過兩次，取得一冠一亞，明顯非常合拍，結果今仗人馬又有好演出，雖然排十一檔，但直路一衝就收韁取勝，成功食頭胡。 馬場浮世繪
2018-12-13