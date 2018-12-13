領展再賣本地資產 售12物業套現120億

領展房產基金（823）又有大刁，繼今年2月底完成以230億元出售17個物業予基滙資本（Gaw Capital Partners）及高盛集團（Goldman Sachs）牽頭財團的交易，今再次出售12項物業予基滙資本為首的財團，套現120.1億元，交易預計在明年3月13日完成.12項物業分佈在港九新界，包括位於南區的鴨脷洲邨商舖與停車場及利東商場等物業。本報記者



是次交易總代價為120.1億元，領展於公告中表示，120.1億元是購買該等物業的最高出價，較物業於9月底的估值高約32.1%，估計物業出售的淨收益為27.876億元。出售所得資金將用於在香港及內地一線城市的新投資機會，以及償還債務、基金單位回購等一般營運資金用途。



根據雙方昨日簽訂的協議，買方昨日已支付3.4億元的首期訂金，並須於其後5個營業日內支付8.61億元的後續訂金，合共為是次交易總金額的一成；餘下九成的資金將於落實成交時支付。



交易後中港資產呈一九之比



計入是次出售的12項物業，以及集團於11月26日宣佈收購位於北京的京通羅斯福廣場後，領展有約90.1%資產位於香港，約9.9%位於內地；投資組合總值將約2040億元。



領展資產管理行政總裁王國龍表示，儘管近期市況波動，但頂級國際投資者對是次物業銷售的反應熱烈，當中包括全球及區域性私募基金，以及本地投資者。另外，是次競爭性投標及最終銷售價格較上一次出售物業的作價吸引，突顯了全球投資者對香港經濟及房地產行業的信心。



四年內共售57港商場



領展近年頻頻出售旗下商場，計及最新的交易，由2014年至今，領展進行了7次交易，出售57個商場，合共涉資近470億元。於2014年，集團進行了兩單交易，合共賣出9項物業，涉及近30億元.2015年年底，集團以17.17億元出售5項物業；2016年分別5月完成出售9項物業，涉及約36.52億元。而去年2月完成以36.4億元出售5項物業；於11月底，集團公佈以230億元出售旗下17個物業，相關交易今年2月底完成。