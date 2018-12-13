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創銀力爭內地樓按生意

2018-12-13 列印
　　創興銀行（1111）行政總裁宗建新昨表示，該行希望與內地銀行監管部門商議，爭取更多政策，包括在內地買樓，但在香港做按揭的可行性，買家借港元再匯回內地，以香港銀行的息率計算，「在香港供樓」。

　　在2014年初，越秀成功收購創興銀行75%股權，成為創興銀行大股東。宗建新稱，越秀集團入主之後，調整了香港的分行網絡，由50間減至現時的39間，但客戶基本上保存；另於內地開設了3間分行及5間支行，其中3間分行分別位於潮州、廣州及深圳。創興銀行早前公佈供股計劃，9月底正式引入廣州地鐵，廣州地鐵持股比例為7.21%。他相信引入廣州地鐵，對將來業務擴展有幫助。
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