會計公會七理事 建制奪五席

會計師公會的正、副會長選舉今日舉行，而今年換屆的理事會選舉結果，亦已水落石出，建制派七人出選但獲五席，改革派則穩奪兩席。消息人士透露，最高得票的理事有意競選會長一職，但由於「一人一票」制度未能在今屆落實，故相信「票王」亦無夢膺任會長。早前有消息方透露，今年有七位候選人獲建制派欽點，其中五位當選，兩位來自傳統四大會計師行陣營，分別為羅兵咸永道的方蘊萱以及德勤的歐振興，再加上遠景會計師行的林智遠，現任公會副會長、立信德豪的江智蛟，以及嶺南大學諮議會成員的非執業會計師張學欣。被視為「改革派」的國衛會計師行的鄭中正，以及早前發起「一人一票選會長」公投的非執業會計師區紀倫，奪得餘下兩席。而被視為屬泛民派別的「民主進步會計師」的韋志堅及繆亮，則雙雙落選。