沽空機構質疑過高利潤 恒安股價一度挫9%

再有藍籌股成為沽空機構狙擊目標！主要經營紙巾業務的恒安國際（1044）遭沽空機構博力達思研究（Bonitas Research）發表報告狙擊，更指該股「一文不值」。該報告指控恒安自2005年以來，涉嫌偽造110億元（人民幣，下同、約124億港元）的收入，質疑部份業務的營業利潤率亦大幅高於市場水平。恒安股價曾下挫近9%，見逾一年新低後停牌，以待發表公告。



博力達思研究的沽空報告指出，中國有超過2000個的衛生巾品牌，加上進入門檻低，行業十分飽和，普遍商家以15%的營業利潤率為目標，恒安聲稱其2018年上半年衛生巾業務營業利潤率達51%。報告又指出，過往衛生巾業務的資產回報率同樣值得懷疑，其2016年的資產回報率達72%的驚人水平。報告又提到，恒安透過連串關連交易，以虛增利潤及隱藏現金收支，更發現恒安有一項於福建的房地產投資未有於財務報告上披露，質疑公司隱瞞了更多內部交易。



隱瞞多項內部交易



報告指控恒安由2005年開始有186億元的股息支出，意味着恒安內部人士已從股息中賺取了至少約78億元。此外，報告提到恒安在2018中期業績內披露，擁有198億元現金及銀行存款（其業績報告顯示為178億元），以及76億元營運資金餘額，但卻在最近5個月積極發債，在今年8月至12月共透過發行6筆債券以籌集75億元，作為營運資金，故懷疑恒安的銀行定期存款是虛假的。



該股遭狙擊後股價應聲下挫，一度逆市急插8.84%至55.15元，創逾一年新低；恒安於昨日上午10時47分起在港交所（388）短暫停牌，停牌前跌幅收窄至5.7%，報57.05元，成交額7.09億元，半日沽空金額3.44億元，沽空比率達48.5%。隨後恒安發表公告，會暫停買賣以待公司就若干研究報告所載資料發佈內幕消息公告。



值得關注的是，近幾個交易日恒安股份的沽空比率離奇急增，由一般兩至三成，自上周五（7日）起急增至47.5%，周一（10日）的沽空比率更高達56%，而周二（11日）亦有49.8%沽空率，恒安過去五個交易日平均沽空比率逾四成。