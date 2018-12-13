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銀通API交換平台下月運作

2018-12-13 列印
　　銀通旗下開放應用程式介面（API）交換平台「JETCO APIX」，將於下月13日運作，目前已有13間銀行及3家電子服務供應商參與，包括OpenRice開飯喇、香港價格網及MoneyHero.com.hk。銀通行政總裁蔡炳中表示，平台可統一標準，相信創造商機後，可進一步吸引更多商戶加入。JETCO APIX透過整合API，可讓銀行及第三方服務供應商上載及發佈產品。

        蔡炳中表示，會按照各行業情況，統一開發標準，令銀行與商戶合作時節省開發時間及成本，為消費者取得新服務體驗。平台亦提供「沙盒」供客戶測試，該產品經註冊並符合標準後，便可推出市場。
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