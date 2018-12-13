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公司股東非同權 證監開綠燈提條件

2018-12-13 列印
        港交所早前有意將新股的「同股不同權」制度，由個人股東擴闊至公司股東，但由於涉及爭議甚大，港交所在今年7月叫停諮詢程序。雷添良昨天透露，已就企業股東的同股不同權制度，向港交所提出若干附帶條件。換言之，證監會並非一刀切反對企業股東擁有額外投票權，而是要求企業要符合一些額外條件才可以成為非同權股東。

        不過，雷添良昨天並沒有透露，向港交所提出的附帶條件是甚麼。自今年4月港交所實施同股不同權制度以來，僅小米（1810）以及美團（3690）以這種股權架構上市，而市場上亦有評論指，這兩間非同權公司股價表現欠佳。不過，雷添良認為，最重要是確立了非同權的上市機制，長遠來說可吸引新經濟企業來港上市。
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