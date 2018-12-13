創興70歲 出書「話當年」

創興銀行（1111）前稱廖創興銀行，不經不覺新名已用了12年，而今年是銀行成立70周年，暨南大學經濟學院教授馮邦彥更編寫了一本《不斷超越，更加優秀—創興銀行邁向七十周年》的書，馮邦彥昨日親身出席創興銀行飯局並「話當年」。



他指創興銀行2006年改名，刪除「廖」字，市場上好多人估是將要賣盤，不過他當時跟廖氏家族第二代廖烈武傾談，實際上廖氏是想實行企業化，去除家族色彩，並吸納人才，所以才刪去廖創興銀行的「廖」字。



2006年改名並非為賣盤，但事隔7年多，於2014年轉手，越秀集團成大股東。被問及創興銀行轉手「內幕」，賣盤是否為勢所逼，馮邦彥認為是大潮流趨勢，又指當時廖烈武跟他說無非賣不可的原因，但自己已70多歲，第三代未必有興趣，所以擇優而賣。他又認為，併購是典型中資企業收購香港公司的成功例子。



中銀升級電子理財 支付收款二合一



為方便港人北上大灣區消費，中銀香港（2388）昨日宣佈，升級旗下電子錢包BoC Pay的收費功能，同時為商戶提供支援不同收款方法的綜合收款服務BoC Bill。中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，兩個功能結合即可滿足客戶端的跨境電子支付及商戶端的電子收款需要，價格以銀聯即時匯率計。



有關BoC Pay的新功能，龔楊恩慈解釋，舊版BoC Pay只支持客戶綁定中銀雙幣信用卡方可使用，但未來客戶可通過綁定中銀香港帳戶及「轉數快」，隨時進行本地及跨境消費、繳款或轉帳。另外，新推出的BoC Bill則為針對商戶的綜合性收款平台，支持市場上所有主流線上及線下支付方法，方便商戶以一部多功能智能終端機整合多種支付方法，包括信用卡、WeChat Pay、Alipay HK、Apple Pay等。



龔楊恩慈透露，自「轉數快」推出後，反響熱烈，今年11月份，綁定中銀香港帳戶至「轉數快」的客戶按月升逾13%，其中交易金額10000元以下的小額轉帳佔總交易量逾8成。她指出，電子交易已成為市場發展的大方向，目前本港已有數千家商戶支援BoC Bill系統，中銀香港的第一批BoC Bill商戶Select Service Partner（SSP）為香港機場的18家食肆提供餐飲管理服務，包括太興、味千拉麵等，未來還會有更多城市的商戶陸續加入BoC Bill。