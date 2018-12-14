貿易談判露曙光 中國再購美國大豆 杜指續反彈 一度升逾200點

中美貿易關係稍有改善，投資市場偏穩，美股杜指繼周三高收近百六點後，昨早段續反彈，曾升213點至24740；標普500指數報2662點，升11點；納指報7123點，升24點。至於港股美國預託證個別發展，騰訊(700)預託證報316.3元，較本港收市跌2.29元；滙控預託證報64.8元，較本港收市跌0.4元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24574，升47點；納斯達克指數收報7058點，跌39點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.42港元，較香港收市價跌0.78港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見313.68港元，較香港收市價跌4.92港元。



摩根大通將通用電氣(GE)投資評級由「減持」上調至「中性」，通用電氣早段股價大升10%；對貿易戰敏感的Caterpillar亦漲逾2%。



港股方面，市場憧憬中美兩國貿易緊張關係轉好，加上英國首相文翠珊亦避過逼宮危機，中港股市造好，恒指重上10天線(26422)及20天線(26319)，收造26524，漲337點，三日連彈771點。國指收報10556，升139點，成交金額793億元。



藍籌股普遍向上，僅三隻股份錄得跌幅，文翠珊避過下台危機，英鎊上升，滙控(005)收漲1.88%報65.2元；領展(823)出售12項物業，套現逾120億元，股價曾見79.7元，創上市新高，收升1.35%報78.95元。



通用電氣漲一成



中美貿易關係似有改善，中國商務部發言人高峰表示，中方歡迎美方來中國溝通，也對赴美溝通持歡迎開放態度，並稱大豆是中國進口美國農業品的重要部分，如果有中國進口美國大豆具體細節，會進一步通報。有消息指，中國已採購多達200萬噸美國大豆，是中美元首本月初同意休戰後，中國首次購入美國大豆產品。



另外，據報美國總統特朗普透露若有利貿易談判，必會干預華為事件，亦令市場人士相信貿易談判露曙光。



藍籌股普遍向上



數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少至20.6萬人的十二周新低，減少達2.7萬人，市場預期降至22.5萬人，反映就業市場維持緊縮。另外，美國11月出口物價按月下降0.9%，預期為下降0.1%；進口物價按月下降1.6%，預期為下降0.9%。



歐洲方面，歐洲央行(ECB)宣布，維持基準利率不變，並確認在12月底結束買債計劃。同時，該行調低今明兩年的經濟增長預測至分別1.9%及1.7%。議息後歐洲三大股市窄幅變化。