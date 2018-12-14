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文翠珊挺過逼宮 鎊匯喘定

2018-12-14 列印
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  英鎊在文翠珊成功勝出不信任動議後反彈，周三重上1.26美元水平，最多曾升近1.5%，至1.2672美元；惟至周四走勢反覆，市場人士觀望文翠珊在布魯塞爾召開的歐盟峰會上，能否游說歐盟成員國，就脫歐協議文本內容作出讓步。

　　鎊匯周四曾漲見1.2687美元，升幅0.46%；惟其後升勢不繼並呈倒跌；在周三，英鎊最多曾升1.48%，見1.2672美元，收市亦升1.14%。不過，與上周五的1.2726美元相比，鎊匯目前仍遠未收復失地。

　　英國執政保守黨國會議員對首相文翠珊提出的不信任動議，周三以200票對117票遭否決，但顯示仍有逾三分之一的保守黨議員反對她。文翠珊挺過逼宮，但元氣大傷，表明會在2022年下屆大選之前下台。
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