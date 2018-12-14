銀債逾四萬份申請 每人最多獲八手

政府昨日公佈第三批銀色債券的認購及配發結果，申請認購銀債的45000多人，申請認購7手或以下獲全數分派，另有24100多份申請者獲配售8手。由於政府有3厘最低利息保證，所以持有8手銀債的長者一年最少可收取2400元利息。政府又預告明年將繼續發行銀債。



第三批銀債於本月6日截止認購，根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，政府共收到45488份有效申請，申請的銀債本金總額達62億2100多萬元，超額認購逾一倍。



24000人獲八手



今批銀債的發行額為30億元。根據現行的分配機制，全部有效申請均可獲配發債券，即人人有份，最多可獲8手。其中16500多份認購7手或以下銀債的申請，均全數獲配發所申請的債券手數。餘下申請認購7手以上的28900多份申請，會先獲發7手債券，然後進行抽籤，其中24100多份申請將獲配發多一手債券，即合共有8手銀債。



銀債將於12月17日發行。申請人將獲個別通知其獲分配的結果、適用的認購金額，以及申請額中任何退款的金額。



政府發言人表示，銀債為年長投資者提供具穩定回報的投資產品，促進了有關市場的發展。政府將於2019年繼續發行第四批銀色債券。



政府自2016年發行首批銀債，是次為政府發行的第三批銀債，基本上今批銀債與首兩批條款大致無異，如銷售對象仍為年滿65歲長者，發行額同為30億元，債券年期依然為3年期，每手認購金額亦為10000元，每6個月派息一次，利息與通脹掛鈎，並設最低利息保證。唯獨有別的就是政府將今批銀債的最低利息保證由過去兩厘上調至三厘，倘若與通脹掛鈎的利息低於三厘的話，銀債持有人照樣可獲發三厘利息。



金管局助理總裁鮑克運早前亦曾解釋，政府上調銀債最低利息保證，主要因為過去兩年市場利率有所上升，故作調整以保持銀債的吸引力。