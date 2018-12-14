會計公會新會長出爐

會計師公會昨天選出新一屆領導層，安永港澳區審計服務副主管合夥人羅富源獲選為新一屆會長。對於早前會員特別大會通過的「一人一票選會長」制度如何落實，羅富源表示並沒有時間表，但會認真及盡快處理。雖然今年3月的會員特別大會通過沒有約束力的決議，要求會長一職要由會員一人一票選出，但由於涉及修改《專業會計師條例》的法律程序，因此仍未能落實，今屆會長仍由理事會互選產出，並且與上屆一樣，而會長仍來自四大會計師事務所的代表出任。至於今屆的兩名副會長，則分別為遠景會計師事務所創辦人林智遠以及立信德豪非審計部董事總經理江智蛟。