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藥明康德首掛低開平收

2018-12-14 列印
　　兩新股昨天首日掛牌，主板新股藥明康德（2359）股價最終平收，創業板新股華康生物醫學（8622）卻要損手離場。藥明康德也有在內地A股上市，為A股生物醫藥的獨角獸股，上市後曾創下亮麗的表現。惟在港股市場首掛成績卻十分「麻麻」，甫開市報67元，已較發售價68元低1.47%。其後更下挫4.5%，低見64.95元。全日最高位為68.7元。最終收市守住上市發售價，未至於「破發」。

　　華康生物醫學公開發售部份錄得超購逾130倍，該公司執行董事兼首席財務官潘禮賢稱，該公司未來會繼續努力，若未來業務發展若可達到港交所（388）要求，也可能考慮轉去主板上市。該股開市時較發售價0.5元微跌，報0.495元。其後回升，曾高見0.54元，微升8%。
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