兩細價股開招上主板 中油潔能最多籌1.8億

中國綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能（1759）今天起招股，共發售5400萬股。招股價介乎每股2.8元至3.4元，每手1000股，入場費3434.26元。最多集資約1.8億元。



該公司的招股書披露，該公司擬進一步滲透廣東省液化石油氣批發市場，惟批發市場的毛利率低於零售市場。去年，液化石油氣零售毛利率為39.5%，而批發則低至1.6%。該公司總經理兼執行副總裁李玉萍表示，近年來，該公司發揮自家碼頭、倉儲、物流優勢，加大了對液化石油氣的銷售，未來希望通過批發業務，垂直擴充至終端市場，與更多運營商有更多接觸，逐步提升在終端的市場份額。



該公司擬將集資所得款17%用於收購一個液化石油氣民用站的經營權，18%用於建設儲存設施，23%用於建設新壓縮天然氣母站，20%用於新建及維護加氣站，12%用於購買額外的車隊，剩餘為一般營運資金。李玉萍表示，上市後公司將有更充足的資金，未來將通過本身的資源，做大業務規模，提升採購的議價能力。她說，冀在每個環節都盡可能降低採購成本，以保證利潤。



港裝修商耀高集1.5億



該公司在廣東、河南及江西銷售液化石油氣及天然氣，以及經營車用加氣站及民用站。執行董事崔美堅表示，廣東及河南是能源大省，公司看好其的前景，未來也會繼續在這兩個區域做好壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣三個主營業務。



此外，本港裝修承建商耀高控股（1796）昨日起低調開始招股，招股價介乎每股1.05元至1.25元。每手1000股，入場費2525.2元。共發售1.2億股股份，最多集資1.5億元。股份將於下周二（18日）截止招股，預計於本月31日掛牌。獨家保薦人為均富融資。