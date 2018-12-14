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中外運每股2.7元通過私有化

2018-12-14 列印
　　市況低迷，上市公司私有化一浪接一浪。中外運航運（368）昨公佈，母公司早前以協議安排方式提出私有化，每股作價2.7元，昨日於法院會議及特別股東大會獲得通過，預期該公司的上市地位將於下月14日撤銷。

　　該公司昨日的公告提到，於法院會議上，持有約5.65億股的獨立股東投票贊成決議案，約佔95.8%，以及持有約2470.84萬股的獨立股東投票反對，約佔2%。於特別股東大會上，約33.79億股投票贊成特別決議案，約佔99.3%；約2487.55萬股投票反對特別決議案，佔約0.7%。私有化議案已獲以不少於75%的大多數票數通過批准。中外運航運昨日收市報2.66元，升3.91%，股價已相當接近私有化的作價，反映市場看好今次私有化成事機會大。
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