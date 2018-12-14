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太古售漆油業務料賺27億

2018-12-14 列印
　　太古（019）公佈以現金代價出售旗下漆油業務，包括太古國光控股全部權益及阿克蘇諾貝爾太古漆油的40%股權，買家為合作夥伴阿克蘇諾貝爾集團，預計出售將為太古帶來約27億元溢利，並於今年入帳。完成出售該業務後，太古不再持有任何漆油業務。

　　阿克蘇諾貝爾太古漆油的業務為產銷裝飾漆油，主要生產品牌─「多樂士」的一系列產品，原本阿克蘇諾貝爾集團持有該合資公司60%股權，太古實業持有40%；交易完成後，該公司由阿克蘇諾貝爾集團獨自持有。而太古國光的主要持有阿克蘇諾貝爾裝飾塗料廊坊、成都、廣州及上海公司的權益，於各公司持有三成股權。
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