中環IFC外望——陳金丹領港交所搞金融科技 港交所行政總裁李小加日前話要加快金融科技的發展，喺人事上亦好快見到苗頭。港交所昨天宣佈，委任陳金丹出任交易所結算科並擔任結算業務發展主管，向聯席集團營運總裁兼結算主管戴志堅匯報。

陳金丹領導的結算業務發展團隊，其實係今年年中先成立，可以說是一個很新的隊伍，主要負責發展在證券、固定收益及貨幣市場的交易後業務。她亦會督導分佈式分類帳技術開發計劃，以區塊鏈驅動的交易後分配及處理平台。



陳金丹在金融業經驗豐富，曾於花旗集團任職香港區證券服務部主管，在香港及美國的資本市場和證券與基金業務有超過20年經驗。她擁有美國康乃爾大學的學士及碩士學位，並取得康奈爾約翰遜管理學院及康奈爾大學工程院的金融工程證書。



李小加早前在公開場合講過，話港交所以往作為中央平台，在狼群中不能走得太快，否則會把其他夥伴留下來，所以不會第一時間投資金融科技，但現在需要改革，唔單止要將工作程序自動化，仲要發展區塊鏈技術，甚至考慮成立以數據作為資產的交易服務。李總有咁多大計，難怪要招兵買馬啦！



支付寶推小型刷臉支付「蜻蜓」



螞蟻金服旗下支付寶推出全新刷臉支付產品「蜻蜓」，其體積是一般自助刷臉機的十分之一，採用了3D結構光鏡頭，而與自助收銀相比，「蜻蜓」的接入成本低80%。支付寶表示，「蜻蜓」的推出是想讓刷臉支付像收錢碼一樣，進入每一間普通的小店，支付寶將繼續探索各種新模式，不斷降低商家的使用門檻。



除了內地市場，支付寶亦積極走出去，支付寶的二維碼技術將協助挪威移動支付公司Vipps和芬蘭移動支付公司ePassi，於明年實現掃碼支付互聯互通。由明年開始，Vipps和ePassi的用戶有望用本國的電子錢包掃鄰國的二維碼，實現移動支付一碼通。支付寶亦與Vipps合作，在挪威西部旅遊城市卑爾根的30多個商家近日率先接入支付寶，未來將拓展到挪威更多地區。



此外，阿里巴巴與澳門政府去年8月簽署《構建智慧城市戰略合作框架協議》，雙方發佈了最新進展。智慧交通方面，各應用預計在明年1月陸續推出，其中包括幫助澳門市民了解交通狀況，甚至預測未來1小時的路況，以及巴士智能點對點查詢的功能。智慧政務方面，已完成試點雲計算中心的建設，市民明年1月起可通過應用程式及統一的個人電子帳戶，進行政府服務預約取籌、家務外傭申請及飲食場所牌照等政務服務。



高瞻