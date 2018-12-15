內地經濟遜預期 恒指挫429點

內地上月零售增長僅8.1%，為2003年5月來最低，按月下降0.5%，差過市場預期；上月工業生產增幅則只有5.4%，亦按月回落0.5%，低於市場預期，為2008年11月來最差。
亞太股市幾乎全線走低，港股也低開低走。恒指低開305點後表現牛皮，整日於二萬六關樓上反覆，全日高低位分別為26219及26061，波幅157點，收降429點，報26094；國指挫197點，造10359，成交金額669.71億元。
太古逆市升1.27%
藍籌股普遍下跌，騰訊（700）收跌3.08%，報308.8元；中移動(941)挫3.23%，報74.95元；滙控(005)收吐1.69%報64.1元，三股已拖低恒指171點。
建行(939)收跌1.83%報6.44元；友邦(1299)收降0.85%報64.05元。恒安(1044)逆市彈，收升1%報55.5元；太古(019)收升1.27%造83.55元，跑贏一眾藍籌股。
市傳上海將在11個試點城市中率先推出「帶量採購」配套措施，醫藥股捱沽，石藥(1093)挫12.04%報11.54元，是表現最差藍籌股；中生製藥(1177)收跌4.75%報5.21元；石四藥(2005)收挫3.77%報6.38元；信達生物(1801)收跌1.87%報20.95元。手機股受壓，舜宇(2382)收挫4.97%報70.8元；瑞聲(2018)收挫4.87%報48.8元。
京華山一研究部主管彭偉新指出，雖然中國已恢復向美國採購大豆，但其訂單總值未如美方預期，間接向中國施壓及呼籲採取更多措施，導致大市連升三日後下滑。他亦表示，直至年底，市場觀望氣氛仍然濃厚，恒指將會持續於二萬六水平反覆。