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小米港銷售額增61.9%

2018-12-15 列印
　　小米(1810)香港營運總監羅燕表示，今年首11個月累計，香港市場銷售額按年增61.9%；而小米8開售當日，小米之家創興廣場店創下單日最高銷售額192.78萬元，即平均每分鐘銷量額逾2400元。今年5月至今，小米之家創興廣場店及銅鑼灣樓上鋪合共月均人流逾21萬，而明年上半年將會在新界開設一間新店舖。

　　她又稱，首11個月小米智能設備(IoT)銷售額逾1億元，產品種類按年增加1倍，明年將會引入更多產品種類；目前亦正與不同地產商探討在智能家居方面是否有合作空間。該集團今年3月在香港設置了倉庫，小米網11月的物流派送時間按年減少48%，最快2.5小時送達。

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