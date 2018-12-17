﻿罰千萬中小會計難承擔 財匯局︰零罰款才最成功

財務匯報局新任主席黃天祐接受訪問時指出，該局的工作獲內地支持，他預期財匯局日後可以透過內地財政部取得核數師的工作底稿，令監管工作更加全面。對於業界擔心，財匯局日後可以施加最多一千萬元的罰款，或令中小型會計師行難以承受，黃天祐強調只有極嚴重個案才會施以最高罰款，而財匯局亦會訂出詳細的工作指引，令核數師有例可援，不會輕易受罰。



香港不少上市公司都在內地有業務，部份核數工作要在內地進行。有些在港上市的中資公司更聘用了內地核數師，核數工作在內地完成的比重更大。資料顯示，現時有59家上市公司聘用內地會計師行進行核數。



與財政部保持溝通



財匯局已經與內地財政部等監管機構簽署了諒解備忘錄，可以透過內地夥伴監管當地核數師。不過，核數師的工作底稿在內地視為國家機密，證監會更曾因索取工作底稿而與大型會計師行在香港大打官司。有意見認為，假若財匯局未能取得工作底稿，即使有財政部作為合作夥伴，要進行跨境監管並不容易。



黃天祐指出，內地核數師是由財政部監管，而財匯局一直與財政部保持緊密溝通。當財匯局逐步從會計師公會手上取得監管上市公司核數師的全面權力之後，財政部亦會支持財匯局加強監管。



雙方正研究，在現行的諒解備忘錄加入補充協議，令到財匯局日後可以透過財政部，取得涉及香港上市公司的核數工作底稿。雖然這些底稿被視為國家機密，性質敏感，但黃天祐表示財政部一直支持該局的工作，對達成協議感到樂觀。



然而，黃天祐補充時指出，財政部作為財匯局的對口單位，即使雙方達成協議，合作範圍也不涉及第三方。換言之，財匯局將來或可透過財政部取得底稿，但該局不能將這些文件轉交香港證監會等第三方。



或取得核數師底稿



另一方面，對於業界擔心財匯局擴充權力之後，罰款金額過重，黃天祐大派定心丸，表示他的工作重點是協助上市公司核數師遵守規則，而不是濫施罰款，他更說該局如能做到「零罰款」才是最成功。



對於一千萬元的最高罰款額是否過高，他回應說，外國同類監管機構可以施加的罰款額通常沒有上限，香港在這方面的監管規則並非特別嚴格。