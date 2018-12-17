﻿中銀H按封頂息看齊P按 三管齊下奪樓按「二哥」

中銀香港（2388）上月現樓按揭二哥地位不保，本月即三管齊下發力搶按揭、追排名。據悉，中銀最近將私樓新造按揭的H按封頂息降至P減2.75厘，看齊P按，又提高現金回贈至2.05%，兼減未補價居屋按息至P-2.85厘。不過，對於使用按揭保險計劃的上車族，中銀按揭計劃未算「最抵」，其中工銀亞洲的H按封頂息較中銀更早降下來，而且按保貸款超出六成按揭部份亦獲現金回贈，令總計回贈介乎2.2%至2.35%。



隨著新一年將至，早於中銀之前，中小型銀行已低調出招搶按揭，其中包括工銀亞洲及建行亞洲，兩行的H按息（拆息按揭）均可低至H加1.24厘，並先把封頂按息下調至看齊P按（最優惠利率按揭），即P減3厘，實際按息2.375厘。



工銀回贈高達2.35%



工銀亞洲的高端理財客除享上述按息外，所獲的現金回贈一般以1.95%起錶。至於採用按保的上車客，工銀亞洲給予的回贈更高，該行為此特設另一條計算回贈的公式，首六成按揭貸款回贈1%，而全數八至九成按揭貸款則回贈0.9%，以400萬樓用九成按保為例，首六成貸款回贈2.4萬元，九成貸款回贈3.24萬元，合計回贈5.64萬元。



鑑於同業一般只按六成貸款來計算回贈，若將工銀亞洲總回贈以六成按揭計算，實際回贈高達2.35%。



如是600萬樓借八成按保貸款，總回贈達7.92萬元，以六成按揭計回贈則達2.2%，明顯高於同業。



中銀於11月份的現樓按揭排名被恒生（011）超越，排名由第二位跌落第三位。



消息指，中銀為保排名，最近即推出極筍按揭計劃，H按息一律為H加1.24厘，並放棄謹守H按封頂息與P按要有10點子的差別，為大行中率先將封頂息由P減2.65厘降至P減2.75厘，即實際按息2.375厘，看齊P按；現金回贈則加至2.05厘，冠絕大行。



中銀發言人回覆本報表示，該行會綜合考慮市場情況、個別客戶關係、貸款額等多項因素，提供合適的按揭產品，以保持競爭力，滿足客戶的需要。