﻿八成上市母企設開曼 與港法制近似易交接

國際企業顧問機構安邁（A&M）早前在開曼群島開設其首間辦公室，公司管理層接受本報專訪時指，本港八成的上市公司母企均設於開曼群島，而且近年國內企業重組諮詢需求增加快速，但由於內地司法制度仍未成熟，而開曼與本港的法制幾乎可「無逢交接」，料長遠而言兩地的法制不會融合，惟雙方日後如何溝通和互動，將對兩地市場之裨益尤關重要。



安邁開曼群島董事總經理Alex Lawson指，基本上約25%的日常業務與中國有關，若計及所有業務活動，約八成的業務活動需要接觸中國企業。安邁自2003年開設亞洲業務，亞洲主管杜威指，目前約一半的亞洲業務與中國有關，但亞洲業務只佔安邁全球業務很小比例，因亞洲的企業重組市場尚不及歐美成熟。



中國企業重組事務未成熟



在內地工作逾三十年、見證中國從改革開放發展至今的杜威指，中國的企業重組事務尚欠發達，如相關法律、程序及熟悉企業重組的人才，包括專門負責企業重組的法官，均未成熟。杜威說︰「在美國，企業可隨意聘請一位在企業重組案上非常有權威的法官，負責他們公司的重組計劃，就像購物一樣「任君選擇」，但在內地仍未有這樣高度專注於一種事務、又有權威的法官」。



安邁董事總經理唐森指，近年內地企業的法律糾紛急增，企業破產案是以平均每年25%增長，但培育一位專業的法官，需時至少10至15年，而在過去，內地法官往往是由退休軍人出任，反映專業程度和市場需求相距甚遠。



隨着2008年金融海嘯的發生而引發起一輪全球企業重組浪潮，Alex坦言至今仍未消退。惟對於近年愈來愈多中國企業需要進行重組，唐森指，更大程度是因為國內的債務違約不斷增加，箇中源頭是來自內地收緊企業借貸、加強規管「影子銀行」以及債劵違約等措施，一但有違約出現，企業往往就要進行財務重組來穩定情況。