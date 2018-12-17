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﻿管濤：人幣仍謹慎樂觀

2018-12-17 列印
　　國家外匯管理局前任國際收支司副司長、經濟學家管濤認為，國內經濟進入震盪築底階段，而美國經濟明後兩年可能步入周期尾聲，隨著國內改革的推進及外部環境的變化，對未來兩年人民幣匯率實現自由浮動謹慎樂觀。

　　管濤接受《華爾街見聞》訪問時表示。管濤曾著書《匯率的博弈》，書中建議，為中央設定一個走向匯率自由浮動的時間表和路線圖，包括可宣佈，到2020年人民幣實現自由兌換。

  他再表明，公佈一個時間表不僅可以增加政策的透明度，同時也是對外承諾。只有匯率市場化了以後，開放才是可持續的，才能真正吸引國外長期資本的流入。
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