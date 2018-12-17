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﻿新房價格指數創16月高

2018-12-17 列印
　　國統局發佈11月份70個大中城市商品房售價變動指數，其中，新房價格指數按年漲幅創16個月新高，按月升幅稍放緩。二手住宅有所降溫，價格按月下跌的城市由上月的14個增至17個，其中4個一線城市按月降幅擴大。統計局相關人士解讀稱，各地房地產市場整體保持穩定，而連續兩個月出現超10個熱點城市二手房價格下跌的情況，且均包括4個一線城市，是近四年來首見。

　　按月來看，4個一線城市新房售價微漲0.3%，其中，北京和上海分別上漲0.6%和0.5%，廣州持平，深圳下降0.2%。二手房方面，4個一線城市銷售價格按月跌0.4%，降幅較上月擴大0.2個百分點。
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