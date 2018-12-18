﻿市場觀望議息結果 科技股受壓 杜指挫444點

美債孳息率利差再度倒掛，全球對經濟增長放緩憂慮升溫，加上投資者觀望聯儲局周四凌晨議息結果，市場普遍預期加息，拖累美股下滑，科技股受壓。杜指早段曾跌314點，見23785點；納指則曾跌102點，見2808點；標普500指數跌32點，見2567點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23656點，跌444點；納斯達克指數報6.776點，跌133點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.61港元，較香港收市價跌0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見300.79港元，較香港收市價跌8.01港元；港股ADR折合恒指報25744點，跌342點。



特朗普「出口術」批儲局



市場觀望聯儲局周二起一連兩日的議息會議，議息前夕美國總統特朗普再「出口術」，在Twitter發帖文批評聯儲局考慮再次加息。他表示，美元非常強勁但幾乎沒有通脹，在美國周圍的世界正在出現問題，法國巴黎正在燃燒、中國經濟走下坡，但聯儲局竟然考慮再次加息。



特朗普以往多次批評聯儲局加息決定是愚蠢行為，曾直言委任鮑威爾作主席決定可能是錯誤，又指聯儲局是美國最大威脅，被指不適當地干預聯儲局決定。不過，市場普遍預期聯儲局會於本周加息。



另外，市場對全球經濟增長憂慮升溫，國際貨幣基金組織（IMF）亞太部主管李昌鏞表示，中美貿易摩擦已對亞洲企業信心和投資構成影響，警告或於明年1月進一步下調全球增長預測。國際清算銀行（BIS）警告，今年第四季投資者對全球和美國經濟憂慮加劇，故近期全球股市急劇下跌可能只是序幕，未來市場或將會更加動盪。



美股科技股受壓，亞馬遜、Twitter、Tesla齊跌逾2%；微軟跌1.7%，蘋果則升0.5%。Google宣佈斥資10億美元，在紐約曼哈頓建造超過170萬方呎的新園區，股價跌1%。另外，再出現安全漏洞的facebook則跌1%。



高盛因涉及主權基金一馬發展（1MDB）的貪污及洗錢案，面臨馬來西亞刑事訴訟，股價跌1.8%。上周五股價急跌的強生，繼續下跌2%。



港股交投淡靜微跌6點



港股方面，市場聚焦即將召開的中國經濟工作會議及美國聯儲局議息會議，市場觀望氣氛濃厚，投資者入市意欲低下，令昨日交投縮減至554億元，為去年2月初以來最低。大市全日窄幅上落，全日波幅僅184點，高低位分別為26186點及26002點，收市跌6點，報26087點；國指收報10351點，跌7點。



康證有限公司董事黃敏碩表示，本周有美國議息及中國經濟工作會議，投資者宜作壁上觀，買賣不宜過份積極，因此市場投資氣氛較為淡靜。他預期，淡靜市況將延續至月底，預期恒指短期於25500至26500點上落。