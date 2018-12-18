  • 2018年12月18日 星期二
  • 20º
  • 44%
熱門： 消委會張栢芝袁木病逝蕭正楠黃翠如

日報新聞 > 財經

﻿內地外匯佔款連降四月

2018-12-18 列印
　　人民銀行公佈，11月央行口徑外匯佔款21.25萬億元（人民幣，下同），按月減少571.3億元人民幣，餘額創近8年新低，且為連續第4個月下降。和前期比較，9月外匯佔款餘額單月驟降近1200億元，10月也減少915.76億元，外匯佔款降幅呈收窄趨勢。截至上月底，外匯儲備規模為30617億美元，按月增86億美元，結束連跌三個月趨勢；今年首11個月外儲累降782億美元。

        外匯佔款，是指人行收購外匯資產而相應投放的人民幣。官方外儲和央行外匯佔款的變化，往往被視為觀察央行是否干預匯市的參考指標，也是市場對人民幣升貶預期的觀察指標。外匯佔款的變動，被視為市場對人民幣升貶預期的觀察指標，亦是觀察人行是否干預匯市的參考。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd