另外，騰訊首席執行官馬化騰出席內地一個論壇時表示，5G能為互聯網及很多產業帶來新的機會，5G不僅服務消費互聯網，更為產業互聯網帶來動力。
騰訊遊戲及手遊業務，被認為是未來盈利增長的重點，可是中央不滿大量年輕人過度沉迷打機，除了要求遊戲商加入辨識年齡的措施，以限制未夠年齡人士的打機時間外，近月更停批新遊戲上架，令騰訊股價備受壓力。
較早前，有報道指內地監管機構已關閉官方最後一條用來審批新遊戲上市的綠色通道（green channel），暫時不會再批准新的付費遊戲在中國市場推出。
涉當街撒錢而被捕的「幣少爺」黃鉦傑，昨天凌晨稱頭暈送院檢查，自言「順便驗傷」，其間他向傳媒高調地表示，關心Filecoin加密貨幣最新價值。本報得悉，由黃經營的掘礦機業務，向外稱數月內可回本，並會隨著...
2018-12-18
內地科學家賀建奎宣稱成功利用基因編輯培育一對雙胞胎嬰兒，引起爭議，他事後未有按承諾公佈有關實驗的原始數據。中國臨牀試驗註冊中心宣佈，駁回他的實驗註冊申請。 中國臨牀試驗註冊中心宣佈，由於賀建奎未能於上月二十八日提交原始數據供審核，加上未回覆中心關於該試驗倫理審查、知情同意過程、研究設計、試驗實施地、經費來源等方面的兩次質詢，決定駁回其補註冊申請，由十一月三十日起將該試驗的進行狀態更新為「中止或暫停」。 此前，賀建奎的「基因編輯嬰兒」試驗曾按學術研究慣例，向中國臨牀試驗註冊中心提交補註冊申請，並獲得臨時註冊號。 按照中國臨牀試驗註冊中心規定，所有臨牀試驗應在開始徵募受試者前或...
2018-12-18
數以千計的群眾星期日在比利時首都布魯塞爾上街遊行示威，抗議上周在非洲摩洛哥馬拉喀什簽署的聯合國移民協議。示威演變成為暴力衝突，防暴警察施放催淚彈和水炮驅散群眾，帶走及扣留大約九十人。 這次示威由極右政黨和團體號召。警方說有約五千五百人在布魯塞爾市中心聚集。示威者舉起印有「我們忍夠了，關閉邊界」等抗議標語。 上周在摩洛哥簽署的協議，目的是設立一個框架讓國際社會依循，盼能有效地處理移民問題。該項協議有一百五十多個國家簽署，比利時是其中一個締約國。一些非政府組織和機構對如何貫徹執行協議的條款提出質疑。 雖然這項協議沒有法律約束力，但有人擔心及警告可能會鼓勵偷渡和非法移民潮。比利時...
2018-12-18
市場觀望氣氛濃厚，元朗區豪宅成交萎縮，近期每月買賣僅錄得單位數字，而部份成交減幅更逾一成，當中錦綉花園有洋房放盤多月，累減兩成後，於本月以市價1200萬沽出。 元朗西北區的私人屋苑，大多都以低...
2018-12-18
美債孳息率利差再度倒掛，全球對經濟增長放緩憂慮升溫，加上投資者觀望聯儲局周四凌晨議息結果，市場普遍預期加息，拖累美股下滑，科技股受壓。杜指早段曾跌314點，見23785點；納指則曾跌102點，見2808點；標普500指數跌32點，見2567點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23656點，跌444點；納斯達克指數報6.776點，跌133點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見63.61港元，較香港收市價跌0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見300.79港元，較香港收市價跌8.01港元；港股ADR折合恒指報25744點，跌342點。 特朗普「出口術」批儲局 ...
2018-12-18
歐聯及歐霸昨晚進行十六強淘汰賽抽籤，正在阿聯酋阿布扎比備戰世冠盃、力爭三連冠的皇家馬德里避過一眾次名出線的豪強，在歐聯十六強將面對實力較次的阿積士，對今季成績退步的皇馬而言，無疑是抽中上上籤。 正在阿布扎比征戰世冠盃的皇馬昨晚收到好消息，經過歐聯淘汰賽抽籤後，他們在明年二月展開的十六強將避開與分組賽次名出線的利物浦、熱刺等英超勁旅，迎戰牌面、實力相對較弱的阿積士。「銀河艦隊」今季戰績倒退，如今抽中好籤，相信這支衞冕冠軍晉身八強的難度大大減少。 16強避英超鬥阿積士 備受關注的英超代表，只有在分組賽首名出線的曼城抽中好籤，面對實力不算突出的史浩克04。相反，次名的利物...
2018-12-18
近期許多頂級郵輪也紛紛進駐亞洲，像銀海郵輪旗下的銀海女神號（Silver Muse），月初便展開東亞首航旅程登臨香港，船上高雅的品味和體貼周到的服務，令人對這位海上「女神」印象難忘！ 文、圖：韋利鳴謝...
2018-12-18
中國星電影公司老闆向華強於本月16日70歲生日，前晚在灣仔舉行盛大生日派對，全城巨星名人紛至祝賀，這個「史上最強生日會」，連正在舉行演唱會的劉德華完騷後亦從紅館趕到現場，為向生大唱生日歌和送上祝福！向...
2018-12-18
被稱為「幣少爺」的黃鉦傑，當街撒錢，涉在公眾地方擾亂秩序而被捕，事件疑與有人以出位方式，推銷虛擬貨幣的採礦機業務有關。警方亦調查是否有人涉騙財，事件亦反映香港多年來說要推動金融科技（FinTech）發展，但監管落後，存在漏洞，容易被人利用騙財。 九年前，首個虛擬貨幣（又稱加密貨幣）——比特幣（Bitcoin）發行，利用電子支付，毋須銀行等媒介進行結算。最初，比特幣獲少數愛好者垂青，進行交易，其後認受性增加，流通量增大，供求關係下，出現升值，有人推售掘礦機採礦圖利，掀起炒風。 除了比特幣，其他虛擬貨幣相繼發行，「幣少爺」推銷的正是採礦機業務，聲稱掘到貨幣可為認購者帶來高回報，...
2018-12-18
史卓豐踏入十二月份未贏過馬，近來更不再獲苗禮德供騎，但其工作態度不變，每日都到場操馬爭取支持。昨晨收操後，史卓豐坦言做騎師總有高有低，他只會沉着應戰，對於明晚四匹座騎，他認為以「勤德兼備」和「好叻仔」最有機會助他破悶局。 賀廄「勤德兼備」經歷上季沉寂，今季由低分起步即反彈，季內五戰得兩冠一季，明晚轉戰泥地千八米，史卓豐分析說︰「雖然『勤德兼備』上季跑過泥賽落敗，但當時牠不在狀態，表現並不作準。馬兒日常晨課都在泥地跑道上操練，而且以往試泥閘的走勢都不差，極有機會合跑泥地，加上泥賽的步速普遍較快，有利其後追跑法，應有望爭取今季第三W。」 「好叻仔」前仗第三十二次出賽終於開齋，上...
2018-12-18