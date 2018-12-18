騰訊終推新手遊 短期內進行封測

騰訊（700）終於有新手遊發佈！騰訊遊戲宣佈，由動視與騰訊共同開發的手遊《使命召喚》正式發佈，該款遊戲為一款第一人稱槍戰射擊手遊，短期內將進行小範圍測試。



另外，騰訊首席執行官馬化騰出席內地一個論壇時表示，5G能為互聯網及很多產業帶來新的機會，5G不僅服務消費互聯網，更為產業互聯網帶來動力。



騰訊遊戲及手遊業務，被認為是未來盈利增長的重點，可是中央不滿大量年輕人過度沉迷打機，除了要求遊戲商加入辨識年齡的措施，以限制未夠年齡人士的打機時間外，近月更停批新遊戲上架，令騰訊股價備受壓力。



較早前，有報道指內地監管機構已關閉官方最後一條用來審批新遊戲上市的綠色通道（green channel），暫時不會再批准新的付費遊戲在中國市場推出。



